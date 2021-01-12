В Индии заявили, что Китай сократил численность своих войск в восточном Ладакхе

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сократила численность своей военной группировки в восточном Ладакхе в связи с наступлением зимнего сезона. Об этом сообщило Министерстве обороны Индии.

«Китай вывел около 10 тыс. военнослужащих из восточного Ладакха в связи с наступлением зимнего сезона. Сокращение коснулось войск, размещенных в 150-200 км от линии фактического контроля, служащей недемаркированной границей с Индией, — цитирует во вторник доклад индийского оборонного ведомства агентство ANI. — Развертывание китайских войск и тяжелых вооружений в прифронтовых районах в Ладакхе осталось прежним».

Индия также сократила численность своего военного контингента в восточном Ладакхе, обстановка в котором по-прежнему остается сложной из-за продолжающего противостояния индийских и китайских войск. «На передовых позициях сокращения войск не происходит. Индия и Китай проводят периодическую ротацию своих военнослужащих в целях сохранения их боеготовности в условиях наступления 30-градусных морозов в высокогорных районах Ладакха», — уточнили источники в минобороне.(ТАСС)