Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине, пишет New York Times.

«Некоторые украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе», — говорится в статье.

Ранее научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй изучил позиции и требования сторон конфликта в Украине.

По его словам, у китайского спецпосланника есть возможность предложить политическое решение.

До этого зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил, что прекращение огня и начало мирных переговоров являются единственным путем к решению украинского кризиса, и Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение этого конфликта. Он также подчеркнул готовность Китая продолжать играть конструктивную роль в достижении установления мира.