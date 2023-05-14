Индийские власти задержали судно, которое перевозило 2,5 тонны метамфетамина на 1,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает издание Economic Times.

Отмечается, что запрещенное вещество было изъято в ходе операции «Самудрагупт», которая проводилась совместно с Военно-морским флотом страны. При этом сообщается, что груз был распределен по 134 мешкам и предназначался для реализации в Индии, на Шри-Ланке и Мальдивах. Уточняется, что всего в рамках операции задержали порядка 3,2 тонны метамфетамина, 500 кг героина и 529 кг гашиша.