В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев заражения коронавирусом

Таким образом, число новых заболевших уже одиннадцатый день подряд превышает 300 тысяч человек. Накануне в Индии был отмечен наибольший прирост заболевших – за сутки было выявлено почти 402 тысячи случаев коронавируса.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч человек.