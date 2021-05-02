В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев заражения коронавирусом

Медики Индии выявили 392 488 заражений коронавирусной инфекцией за сутки, скончались 3 689 человек, сообщает минздрав страны.
Таким образом, число новых заболевших уже одиннадцатый день подряд превышает 300 тысяч человек. Накануне в Индии был отмечен наибольший прирост заболевших – за сутки было выявлено почти 402 тысячи случаев коронавируса.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч человек.
| 2021-05-02T11:49:23+04:00 2 мая 2021, 13:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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