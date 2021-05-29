Индия достигла наименьшего прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции в сутки за последние 45 дней. По данным минздрава страны на 29 мая, суточный прирост вырос на 173,7 тыс. человек.

Уточняется, что общее количество заразившихся коронавирусом в стране превысило 27,7 млн человек, выздоровели более 25,1 млн, умерли около 322 тыс., а число получающих лечение снизилось до 2,2 млн.

По таким показателям можно наблюдать, что вторая волна коронавируса в Индии начала идти на спад.

Ситуация с коронавирусом в Индии ухудшилась в апреле. 19 мая стало известно, что за сутки в стране зафиксировали 4529 смертей пациентов с COVID-19, что стало вторым подряд антирекордом для страны.

14 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о приобретении борьбы с коронавирусом в стране военного статуса. Для борьбы с пандемией подключены медицинские работники, вооруженные силы, ученые.

Для того чтобы помочь стране справиться со сложившейся ситуацией, Россия направила в Индию гуманитарную помощь. Два рейса МЧС доставили 28–29 апреля в Нью-Дели более 22 т грузов, в том числе десятки аппаратов для выработки кислорода, ИВЛ, медицинские мониторы и лекарства. Также 21 мая стало известно, что в августе в Индии запустят производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (iz. ru)