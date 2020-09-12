В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Индийские медики выявили за минувшие сутки более 97,5 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Третий день подряд число выявленных носителей коронавируса превышает рекордные значения – в четверг сообщалось о 95,7 тысячи новых случаев заболевания, в пятницу – о 96,5 тысячи.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным Минздрава, в стране выявлено более 4,65 миллиона человек с этим заболеванием.

Число выздоровевших достигло 77,77% от общего числа заболевших в стране и превысило 3,62 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 958 тысяч человек, или 20,56% от числа заболевших. За сутки это число выросло более чем на 14 тысяч.

Число умерших от коронавируса, по последним данным, превысило 77,4 тысячи и составляет 1,66% от общего числа выявленных случаев коронавируса в стране. За сутки от болезни скончались 1 201 человек.