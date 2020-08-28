В Индии установлен суточный рекорд по числу заражений коронавирусом

В Индии был установлен суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом, за сутки инфекцию выявили более чем у 77 тыс. жителей страны, сообщает The Guardian со ссылкой на данные минздрава республики.

Так, по информации министерства, число зараженных коронавирусом в стране к вечеру 28 августа достигло 3,39 млн человек, а число летальных исходов за последние дни вышло на первое место в мире — более 1 тыс. человек в сутки.

Отмечается, что жертвами инфекции уже стали около 63 тыс. индийцев. Выздоровели после заражения около 2,7 млн человек.

Как пишет издание, ситуация с пандемией в Индии осложняется недостаточным количеством тестирования из-за ограниченности ресурсов медучреждений в сельской местности. (Газета.Ру)