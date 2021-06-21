Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс» (B.1.617.2.1).
Согласно данным ВОЗ, штамм коронавируса B.1.617 был выявлен в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, а в последнее время был найден во множестве стран. Как сообщали индийские врачи, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.
Ранее были обнаружены три подвида этого штамма — B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3, а новый подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Как отмечают индийские врачи, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.