В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве

Масштабные акции протеста против принятия поправок к закону о гражданстве пройдут в четверг как минимум в 10 крупных городах Индии, передает телеканал NDTV.
Согласно его данным, демонстрации запланированы в таких мегаполисах, как Мумбаи, Ченнаи, Пуне, Хайдарабаде, Калькутте и других. Вместе с тем в ряде городов, в том числе в столице страны Нью-Дели, власти не разрешили проводить протестные акции.
Эти ограничения также затронули Бангалор, столицу штата Карнатака и центр высокотехнологичной промышленности Индии, и столицу штата Уттар-Прадеш Лакхнау. В последнем в начале недели прошли столкновения между полицией и учащимися Лакхнауского университета, попытавшимися прорваться в центр города для проведения крупного митинга.