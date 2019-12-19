В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве

 Масштабные акции протеста против принятия поправок к закону о гражданстве пройдут в четверг как минимум в 10 крупных городах Индии, передает телеканал NDTV.
Согласно его данным, демонстрации запланированы в таких мегаполисах, как Мумбаи, Ченнаи, Пуне, Хайдарабаде, Калькутте и других. Вместе с тем в ряде городов, в том числе в столице страны Нью-Дели, власти не разрешили проводить протестные акции.
Эти ограничения также затронули Бангалор, столицу штата Карнатака и центр высокотехнологичной промышленности Индии, и столицу штата Уттар-Прадеш Лакхнау. В последнем в начале недели прошли столкновения между полицией и учащимися Лакхнауского университета, попытавшимися прорваться в центр города для проведения крупного митинга.
| 2019-12-19T10:58:02+00:00 19 декабря 2019, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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