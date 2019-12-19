В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве

Согласно его данным, демонстрации запланированы в таких мегаполисах, как Мумбаи, Ченнаи, Пуне, Хайдарабаде, Калькутте и других. Вместе с тем в ряде городов, в том числе в столице страны Нью-Дели, власти не разрешили проводить протестные акции.