Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 84 332 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за время эпидемии в стране достигло 29 359 155. Как сообщило в субботу на официальном сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов выросло за 24 часа на 4 002 и достигло 367 081.

Суточный рост числа заразившихся стал самым низким за 70 дней — со 2 апреля, когда было объявлено о 81 466 новых случаях заражения коронавирусом. Уже пять дней подряд Индия сообщает о менее 100 тыс. новых инфицированных. С 5 апреля по 8 июня суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс., в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188.

По данным Минздрава страны, за минувшие 24 часа от COVID-19 выздоровели 121 311 пациентов, общее число излечившихся составило 27 911 384. Лечение на утро субботы проходят 1 080 690 пациентов, что на 40 981 меньше, чем сутками ранее.

Индийская медицинская ассоциация (IMA) в субботу заявила, что 719 врачей и медработников погибли в Индии из-за коронавируса в ходе начавшейся в марте второй волны заболеваемости.

По данным IMA, больше всего смертей среди медиков зафиксировано в штате Бихар (111) и в национальном столичном округе Дели, в который входит Нью-Дели (109 погибших), за ними следуют штаты Уттар-Прадеш (79), Западная Бенгалия (63) и Раджастхан (43).