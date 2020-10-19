В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона

Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 859 тысяч тестов медики выявили более 66,3 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6,66 миллиона человек.

Как отмечается в опубликованном накануне докладе группы правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при условии соблюдения жителями страны всех мер предотвращения заражения, в частности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При соблюдении всех мер предосторожности общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.