В Индии число случаев COVID-19 достигло 566 840

В понедельник сообщалось о 548 318 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,4 тысячи), днем ранее 528 859 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,9 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.(РИА Новости)