Международный фестиваль ковра пройдет со 2 по 4 мая в Ичеришехер. Мероприятие организовано Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и ОАО «Азерхалча» при поддержке Министерства экономики Азербайджанской Республики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO. Основной целью фестиваля является популяризация азербайджанского искусства ковроткачества в мировом масштабе, демонстрация его богатого наследия и перспектив будущего развития, а также обмен опытом и навыками с мировыми мастерами ковроделия.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ОАО «Азерхалча», фестиваль откроется 2 мая Международным форумом. Форум соберет ведущих специалистов, дизайнеров, производителей и исследователей ковровой индустрии. Будут организованы пленарные заседания, панельные дискуссии, B2B-встречи и специальные сессии для молодых ученых.

Каждый посетитель фестиваля сможет пообщаться с 28 ткачихами, приглашенными из 14 мастерских ОАО «Азерхалча», действующих в различных регионах страны, а также с представителями широкой команды по обработке и членами творческой группы, которые поделятся секретами ковроткачества и пригласят на мастер-классы.

С 3 по 4 мая фестиваль продолжится на исторических улицах Ичеришехер. Древние караван-сараи и площади примут выставки ковров, мастер-классы, интерактивные театральные представления и музыкальные мероприятия. Представители разных стран мира представят свои традиции ковроткачества, будут функционировать национальные павильоны стран-участниц.

Отметим, что фестиваль совпадает с 25-летием включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В дни фестиваля будут организованы эксклюзивные выставки, посвященные искусству ковроткачества, мастер-классы, интерактивные мероприятия, концертные программы и специальные просветительские мероприятия для детей.

Организаторы фестиваля приглашают всех в Ичеришехер, чтобы вместе сохранить богатую традицию коврового искусства и представить ее миру.