Второй вторник в преддверии Новруза – Од чершенбеси впервые спустя многие годы отметили в Ходжалы.

Работники, задействованные в созидательно-восстановительных работах в Ходжалы, развели праздничный костер, сообщает «Азертадж». Они украсили хончу и устроили празднество вокруг костра. Житель Ходжалы Эльшан Велиев исполнил песню «Карабах», подарив всем минуты радости и гордости.

Отметим, что Од чершенбеси отражает верования людей, идущие вглубь веков. Согласно поверьям, в пламени костра сгорают минувшие неудачи и хвори.

Сегодня костер в Ходжалы согревает сердца людей, вернувшихся на родную землю, и вселяет в них веру в светлое будущее.