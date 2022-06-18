Вертолеты Ка-52 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции запустили ракеты по обнаруженным укрепленным пунктам ВСУ, cообщает Минобороны России.

Летчики наносили авиационные удары с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Авиация ВКС России в ходе проведения СВО продолжает выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.