На совместных тактических учениях с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021», проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны АР.

В ходе маневров был осуществлен выход подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку, проделаны проходы на минных полях условного противника, обеспечено продвижение через них и проведена высадка личного состава из бронетехники с переходом в наступление.