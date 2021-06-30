На совместных тактических учениях с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021», проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи.

Об этом сообщает Минобороны.

На начальном этапе учений личный состав был выведен в район сосредоточения вооружения и боевой техники и приведен в готовность к выполнению поставленных задач.

В ходе учений, проводимых поэтапно, артиллеристы при поддержке танковых подразделений выполнили задачи по уничтожению живой силы и бронетехники условного противника.