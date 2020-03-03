В Хачмаз везут высокое искусство

В Государственной галерее Хачмаза 5 марта состоится открытие передвижной выставки «Yenə o bağ olaydı». В рамках проекта Пространства современного искусства YARAT будут представлены работы Агабабы Багирова, Этибара Исмайлова, Гюнай Алиевой, Моусы Бейзаде, Назрин Мамедовой, Вюсалы Агаразиевой и Лейли Гафаровой.

Как сообщили # в YARAT, выставка проводится при поддержке исполнительной власти города и Государственной галереи Хачмаза.

На протяжении трех месяцев жителей Хазмаза будут радовать шедевры современных художников.

Выставка является результатом семинара, проведенного директором Лаборатории искусства и творчества Микеланджело Пистолетто — Паоло Налдини, в ходе которого обсуждалась разработанная Пистолетто теория «Третьего рая».

Данная теория рассматривает преодоление существующего в мире конфликта между двумя полюсами – естественным и придуманным, она направлена на создание нового человечества, ответственного за свою окружающую среду и живущего в гармонии между природой и технологиями.

Название выставки взято из известного стихотворения Микаила Мушвига, в котором он говорит о саде, изображая его желанным, ностальгическим местом любви, мира, свободы и счастья. Выставка становится местом исследований, воображения, равно как и социальных размышлений — работы известного итальянского художника Микеланджело Пистолетто и новых местных художников отражают их видение рая и гармонии между технологиями, природой и человечеством.

В экспозиции — лабиринт Микеланджело Пистолетто, представляющий собой сложный путь в поисках самого себя. Его изображает инсталляция с зеркальным бассейном. Лабиринт – это давняя метафора, означающая открытия и личный поиск.

Азербайджанский художник Агабаба Багиров создал работу под названием «Переход» с измененной реальностью, показывающую историю масляной лампы во время сканирования знака «Третий рай». Масляные лампы часто используются в деревнях при отключении электроэнергии. Художник принимает эту историю за отправную точку и изображает конфликт поколений, проистекающий из слишком быстрого технологического прогресса, который не учитывает социальные условия.

В конце выставочного пространства посетители оказываются среди других работ молодых азербайджанских художников и их интерпретации «Третьего рая».

Этибар Исмайлов создал колодец желаний с зашифрованной инструкцией по применению. Написание текста связано с невероятными возможностями человеческого мозга и воплощает вдохновение художника и его веру в невозможное.

Работа Гюнай Алиевой рассматривает жизнь художника и изображает квитанцию, вдохновленную словами Иосифа Бродского «о нас говорят наши творения, а не наши признания».

Вырезки из бумаги, представленные Моусой Бейзаде, отражают идею «Третьего рая» и показывают процесс становления технологий здравоохранения как неотъемлемой части человечества. Данная работа рассматривает тонкую грань между необходимым решением проблем со здоровьем и риском неограниченного совершенствования человека.

Междисциплинарная работа Назрин Мамедовой создана на стыке технологии, дизайна и природы. Предварительно записанный звуковой фон помещен в свою изначальную среду, с помощью многоуровневого эхо создается аудио ряд с многослойнымb текстурами, ритмами и частотами.

Работа Вусалы Агаразиевой рассматривает вопрос важности разумного отношения к высоким технологиям, которые, с одной стороны, облегчают нашу жизнь, а с другой создают опасность злоупотребления природой. Она визуализирует эту концепцию, поместив микроэлектронные устройства на одну чашу весов и насыпав земли на другую.

Мультимедийный проект Лейли Гафаровой Ghilman связан с теорией голландского философа Михиэля Леенцеберга, который говорит о «скрытой мощи» исламского мира, представленного не как активный, политический или революционно насильственный, а наоборот – своей загадочностью, закрытостью, пассивностью и толерантностью.

Выставка сопровождается программой видеопоказа работ Руслана Аббасова, Гюнель Ахундлу, Рены Башировой, Тимо Хербста, Орхана Гусейнова, Мерседес Штурм-Ли и Фарида Расулова.