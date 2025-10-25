В городе Джидда (Саудовская Аравия) возобновлено строительство самого высокого в мире сооружения — башни Джидды, которая достигнет более одного километра в высоту.

Завершение проекта запланировано на 2028 год, в здании откроют отель, офисы, апартаменты и смотровую площадку.

Как сообщает Daily Mail, после семилетнего перерыва Саудовская Аравия снова начала работы над возведением башни Джидды — будущего рекордсмена по высоте. Здание станет центральным элементом нового экономического района Джидды на побережье Красного моря, стоимость застройки которого оценивают в 20 млрд долларов.

Проект башни Джидды был заморожен в 2018 году из-за арестов руководителей компании Saudi Binladin Group во время антикоррупционной кампании, а также из-за пандемии COVID-19. Работы возобновились в январе 2025 года. По данным Design Boom, ориентировочная стоимость строительства составляет 780 млн фунтов стерлингов, а ввод в эксплуатацию запланирован до 2028 года.

Башня высотой 1000 метров превысит высоту небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае (828 метров) на 180 метров. Проект разработала архитектурная фирма Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, которая также создавала дизайн Бурдж-Халифы.

Будущее сооружение будет иметь 168 этажей. В нем разместят отель Four Seasons, элитные жилые апартаменты, офисные помещения и самую высокую в мире смотровую площадку. На 157 этаже обустроят панорамную террасу, откуда будут открываться виды на Джидду и Красное море.