В Хартуме Экс-президент Судана предстал перед судом

Бывший президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир во вторник, 21 июля, вновь предстал перед судом — на этот раз по обвинению в подготовке заговора в 1989 году, когда в результате поддержанного исламистами госпереворота правительство было свергнуто, а сам он занял пост главы государства. Как передало агентство AP, возле суда в Хартуме собрались десятки людей. Они наблюдали за тем, как 76-летнего аль-Башира, находившегося до этого под стражей, заводили в здание.

В отношении политика ведется ряд несвязанных друг с другом процессов. Кроме того, мировая общественность добивается, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом в Гааге по обвинениям в военных преступлениях и геноциде, связанных с конфликтом в Дарфуре в 2000-х годах.

В декабре 2019 года аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В силу преклонного возраста, его отправили не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых заключенных. Изначально ему грозило лишение свободы сроком до 10 лет.

Аль-Башир, авторитарно правивший Суданом около 30 лет, был свергнут в апреле 2019 года. Сначала его подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В августе того же года начался процесс по делу экс-главы государства, которого обвинили, среди прочего, во взяточничестве, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты. (DW)