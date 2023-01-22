Продолжается беспрепятственный проезд автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту (РМК), по дороге Лачын-Ханкенди, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.

Как передает АПА, через место проведения акции из Лачына в Ханкенди проехали 2 легковых автомобиля, 1 микроавтобус и 10 грузовых автомобилей, а из Ханкенди в Лачын — 1 легковой автомобиль.

Участники акции создали условия для беспрепятственного проезда машин.

Отметим, что сегодня в обоих направлениях через территорию проведения акции проехали 47 автомобилей снабжения РМК.