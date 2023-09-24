Продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных 21 сентября 2023 года в городе Евлах на встрече с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Как передает АПА, об этом сообщила Администрация Президента Азербайджана.

Отмечается, что в качестве следующего шага было обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и присоединение к энергетической системе Азербайджана.

Отметим, что еще в 2021 году на подстанции «Шуша», построенной «Азерэнержи» и введенной в эксплуатацию при участии Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, были установлены резервные розетки для Ханкенди. С 19 сентября 2023 года «Азерэнержи» приступило к установке дополнительных опор высокого напряжения 110 кВ вблизи подстанции «Шуша» и соединению их с линией Ханкенди. В результате проведенных работ процесс уже завершен. Параллельно сотрудники «Азерэнержи» и «Азеришиг» проверили распределительные сети, системы защиты, после чего на линию было подано напряжение. В Ханкенди уже горит азербайджанский свет.