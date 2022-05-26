Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о взрыве в Гяндже.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, в городе Гянджа на 5 этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, в результате которого произошел пожар в 3-комнатной квартире общей площадью 70 м2.

В результате сгорели конструкции 1 комнаты и кухни на площади 32 м2 и чердака здания на площади 25 м2. Под воздействием ударной волны взрыва из строя вышла оконная рама квартиры. В ходе разведки места пожара пожарные обнаружили тело Рагимова Яшара Зия оглу 1984 года рождения.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Остальная часть квартиры защищена от огня.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.