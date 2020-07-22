В Губе состоялось открытие памятника основоположнику национальной прессы Гасан беку Зардаби

Сегодня в поселке Зардаби Губинского района состоялось открытие парка и памятника основателю национальной прессы Азербайджана Гасан беку Зардаби.

Как сообщает северное бюро АПА, в церемонии открытия приняли участие официальные лица Исполнительной власти Губинского района, представители прессы.

Автором памятника является скульптор Шихали Тахмазов.

В поселке Зардаби также началось строительство новой школы на 850 ученических мест. Строительство трехэтажного здания школы планируется завершить до следующего учебного года.