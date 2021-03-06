В Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС

На территории Губадлинского района Азербайджана приступил к работе военный госпиталь и Инженерно-фортификационный центр Государственно погранслужбы (ГПС). Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

На церемонии открытия выступил первый заместитель начальника ГПС – начальник Генштаба генерал-лейтенант Рашад Садыгов, назвав службу под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева большой честью и гордостью для каждого азербайджанского пограничника.

До личного состава доведено поздравление начальника ГПС генерала-полковника Эльчина Гулиева в связи с началом работы новых погранично-охранных органов, предназначенных для защиты жизни и здоровья азербайджанских пограничников и др.

В рамках мероприятия участникам были продемонстрированы здание центра и снабженческое хранилище, технические средства для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов, спецодежда. Было отмечено, что вдоль границы до сих пор были обезврежены заложенные вооруженными силами Армении 340 противотанковых мин и 825 противопехотных мин и многочисленные НРБ, работа продолжается ежедневно.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в новом четырехэтажном военном госпитале на 70 коек.

Были осмотрены автомобили скорой помощи военного госпиталя, ознакомлено с возможностями оказания первой медпомощи раненым в полевых условиях и их эвакуации.