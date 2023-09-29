Группа солдат, которым требуется операция в результате ранений, полученных в Украине, прибыла в госпиталь Сухопутных войск США в немецком городе Ландштуль. Американская армия начала негласно принимать пострадавших в боях, сообщает The New York Times (NYT).

Пока в Landstuhl Regional Medical Center поступило 14 человек, большинство из них – американцы, участвующие в войне на стороне Украины. Чтобы не вовлекаться в прямое противостояние с Россией, США запрещают действующим военнослужащим находиться на территории Украины (исключение – охрана американского посольства в Киеве). Однако некоторое количество американцев с боевым опытом, в основном ветеранов войск специального назначения, добровольно помогают украинским военным в качестве инструкторов или бойцов.

Точно число воюющих в Украине граждан США неизвестно, сейчас их, вероятно, несколько сотен, пишет NYT. Около 20 человек были убиты.

До сих пор раненые американцы, как и украинцы, попадали в местные госпитали, но теперь Пентагон решил оказать некоторым такую же медицинскую помощь, что и солдатам действующей армии США. (moscowtimes.ru)