В Грузии было выявлено еще 19 случаев заражения штаммом «омикрон». Об этом Первому каналу Грузии заявили в Национальном центре по контролю заболеваний, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По их данным, на сегодняшний день всего в стране зарегистрировано 48 случаев инфицирования «омикроном».

Напомним, случаи заражения «омикроном» впервые были выявлены в Грузии 20 декабря. Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил накануне в эфире Первого канала Грузии, что «фактически, штамм «омикрон» начал циркулировать в стране».