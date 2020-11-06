В Грузии власти заявили о готовности к переговорам с оппозицией

Предcтавители грузинских властей готовы сесть за стол переговоров с оппозиционерами, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге после завершения заседания межведомственного координационного совета.
Уже шестой день в Грузии проходят уличные протесты оппозиции, которая требует признать нелегитимными результаты выборов в парламент. Самая масштабная акция прошла на второй день после выборов 1 ноября, когда перед парламентом в Тбилиси собрались несколько тысяч сторонников оппозиционных партий, большая часть которых не была в масках и не соблюдала дистанцию. Правила и меры безопасности не соблюдаются и во время пикетирования окружных избирательных комиссий.
«Мы готовы сесть за стол переговоров с оппозицией. Это важно. Любые переговоры и соглашения возможны без выражения подобного протеста, более цивильно и эффективно. Не будем злоупотреблять нашими эмоциями и личными интересами. Не будем распространять инфекцию в стране. Это на сегодняшний день главная задача министерства здравоохранения», — заявила Тикарадзе.