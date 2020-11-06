В Грузии власти заявили о готовности к переговорам с оппозицией

Предcтавители грузинских властей готовы сесть за стол переговоров с оппозиционерами, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге после завершения заседания межведомственного координационного совета.

Уже шестой день в Грузии проходят уличные протесты оппозиции, которая требует признать нелегитимными результаты выборов в парламент. Самая масштабная акция прошла на второй день после выборов 1 ноября, когда перед парламентом в Тбилиси собрались несколько тысяч сторонников оппозиционных партий, большая часть которых не была в масках и не соблюдала дистанцию. Правила и меры безопасности не соблюдаются и во время пикетирования окружных избирательных комиссий.

«Мы готовы сесть за стол переговоров с оппозицией. Это важно. Любые переговоры и соглашения возможны без выражения подобного протеста, более цивильно и эффективно. Не будем злоупотреблять нашими эмоциями и личными интересами. Не будем распространять инфекцию в стране. Это на сегодняшний день главная задача министерства здравоохранения», — заявила Тикарадзе.

Она обратилась с просьбой к политическим партиям не способствовать распространению коронавируса в стране. (sputnik-georgia.ru)
| 2020-11-06T18:32:08+04:00 6 ноября 2020, 19:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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