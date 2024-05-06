Двери Беларуси для проведения на территории страны мирных переговоров по Украине открыты.

Как передает #, об этом в интервью РИА Новости заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

По его словам, двери Беларуси для проведения таких переговоров «всегда были, есть и остаются открытыми».

«Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине», — сказал министр.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что швейцарская инициатива по переговорам по Украине не имеет смысла.