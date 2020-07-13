В Грузии ужесточают контроль за качеством топлива

Власти Грузии ужесточают контроль за качеством топлива – соответствующие поправки в законодательство парламент страны начнет рассматривать в ускоренном режиме уже в понедельник, в рамках внеочередной сессии, передают грузинские СМИ.

По инициативе парламентского комитета по охране окружающей среды, санкции ужесточаются на импорт, производство и реализацию некачественного бензина или дизельного топлива в Грузии.

Пакет изменений предусматривает не только увеличение штрафов за нарушение норм качества автомобильного топлива, но и уголовную ответственность.

В Уголовный кодекс Грузии добавляется ​​новая статья: «Импорт, производство и/или подача на территории Грузии такого автомобильного бензина и/или дизеля, качество которого не удовлетворяет качественные нормы бензина и/или состав дизельного топлива, определенные постановлением правительства Грузии».