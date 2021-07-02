Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил правительству Грузии кредит в размере 106,7 миллиона евро на строительство дорог к границам Азербайджана и Армении, являющихся частями скоростной автомагистрали Восток-Запад, сообщает представительство Евросоюза в Грузии.

Строительство и модернизация скоростной автомагистрали Восток-Запад – один из важнейших проектов, реализуемых в стране.

С помощью нового кредита ЕИБ будут отремонтированы два участка: 30-километровая дорога Алгети-Садахло и 32-километровая дорога Рустави-Красный мост.

После завершения работ будет создана современная и безопасная дорога, соединяющая Грузию с Арменией и Азербайджаном. По этой дороге будет осуществляться перевозка пассажиров и грузов.

В результате модернизации повысится безопасность движения на автомагистрали, сократятся расходы на проезд и обслуживание транспортных средств, а также укрепится экономическое и территориальное единство Грузии. В результате этих работ связи в регионе Южного Кавказа также будут улучшены и облегчены.

Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти, откуда маршрут продолжается до турецкой границы. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. (sputnik-georgia.ru)