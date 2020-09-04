В Грузии продлили программу помощи малым и средним отелям на фоне коронавируса

Власти Грузии продлили программу поддержки владельцев малых и средних гостиниц, начатую на фоне пандемии коронавируса. Об этом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила сегодня на брифинге после окончания заседания правительства, передает Грузия Online.

Туристический сектор Грузии, в котором занято около 150 тысяч человек, наиболее пострадал от последствий пандемии. Для помощи сфере власти Грузии мобилизовали 200 миллионов лари (более 65,1 миллиона долларов).

Одним из компонентов предложенного антикризисного плана стала программа поддержки владельцев малых и средних гостиниц путем софинансирования ежемесячных процентов по их банковским кредитам.

Государство финансировало до 80% от общей суммы процентов по кредитам, начисленных за шесть месяцев. Курирует программу госагентство «Производи в Грузии».

«Согласно сегодняшнему решению, эта программа будет продолжена, и государство просубсидирует проценты банковского кредита уже за 12 месяцев», — пояснила Турнава.

Министр считает, что благодаря помощи государства компании, занятые в гостиничном бизнесе, смогут освободить средства для оборота и сохранить рабочие места. По ее словам, владельцы гостиниц, которые до сих пор не воспользовались программой, могут подать заявку до окончания сентября. Обратиться можно как к госагентству «Производи в Грузии», так и к банку, выдавшему кредит.

«Производи в Грузии» считается одним из самых успешных проектов правительства Грузии. Агентство объединяет все государственные программы, начатые для содействия бизнес-сектору.

На фоне экономического кризиса, вызванного пандемиец, власти решили расширить программу. По данным за август, компонентом субсидирования процентов банковских кредитов воспользовались 687 гостиниц.