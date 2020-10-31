В Грузии правящая партия и оппозиция заявляют о победе

После объявления данных экзит-полов как в правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», так и в оппозиции празднуют победу на парламентских выборах, которые прошли в Грузии 31 октября.

По данным экзит-пола, проведенного компанией Public Opinion Strategy по заказу телекомпании «Имеди», на шесть часов вечера правящая партия одержала уверенную победу, набрав 55% голосов. Именно объявление этих данных в эфире телекомпании смотрели на большом экране собравшиеся к восьми часам вечера у офиса сторонники и активисты «Грузинской мечты».