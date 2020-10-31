В Грузии правящая партия и оппозиция заявляют о победе

После объявления данных экзит-полов как в правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», так и в оппозиции празднуют победу на парламентских выборах, которые прошли в Грузии 31 октября.
По данным экзит-пола, проведенного компанией Public Opinion Strategy по заказу телекомпании «Имеди», на шесть часов вечера правящая партия одержала уверенную победу, набрав 55% голосов. Именно объявление этих данных в эфире телекомпании смотрели на большом экране собравшиеся к восьми часам вечера у офиса сторонники и активисты «Грузинской мечты».
«Поздравляю, поздравляю!» — под аплодисменты к собравшимся широко улыбаясь вышел председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.
Сторонники оппозиции тем временем собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Здесь тоже говорили о победе, но не правящей партии, а оппозиции, ссылаясь на данные другого экзит-пола, проведенного компанией Ipsоs по заказу телекомпании «Мтавари».
По этим данным на пять часов вечера, правящая партия хоть и набрала больше всего голосов на пропорциональных выборах — 41%, в сумме оппозиционные партии опережают «Грузинскую мечту». (bbc.com)