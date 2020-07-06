В Грузии открыли бассейны и спортзалы

Координационный совет при правительстве Грузии разрешил открытие плавательных бассейнов и спортзалов, работа которых была ранее приостановлена из-за коронавируса, следует из заявления пресс-службы правительства.

«Принято решение открыть плавательные бассейны и спортзалы, которые успешно пройдут соответствующее инспектирование», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что допускается проведение конференций и тренингов в закрытых помещениях, а также разрешено открыть аттракционы.(РИА Новости)