«Не исключено, что будут введены определенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Грузии».

Об этом заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе в интервью телеканалу «Имеди», сообщает Report.

Она не уточнила, о каких именно ограничениях идет речь.

Замминистра Тамар Габуния, в свою очередь, заявила, что ограничения могут быть связаны с проведением развлекательных мероприятий: «Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, инфекция распространяется быстро, поэтому без активного вмешательства темпы распространения вируса не спадут».