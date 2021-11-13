Парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф.

Об этом передает РИА Новости.

Сажать будут за ложные новости, «способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению».

Журналисты и юристы заявляют о наступлении на свободу слова и введении уголовного наказания за личное мнение лишь на том основании, что новости «беспокоят граждан и подрывают доверие общества».

В УК Греции и раньше существовала статья 191 «Распространение ложных новостей». Предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф. Минимальный срок был десять дней.