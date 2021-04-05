В Греции рассказали, как будут принимать туристов этим летом

Третья «линия защиты» предусматривает немедленное помещение гостей на карантин в случае положительного результата анализа.

Четвертая – это общие правила эпидемиологической безопасности, например, обязательное ношение маски, соблюдение антиковидных протоколов при посещении ресторанов, экскурсий.

Ну а пятая «линия защиты» состоит в том, что все иностранные туристы должны следовать тем же правилам, что и греки.

Он подчеркнул, что Греция обеспечит гостям безопасные въезд и пребывание благодаря «пяти линиям обороны». По его словам, первая – это условия прибытия: сертификат, подтверждающий, что турист вакцинирован против коронавируса или вылечился от COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Вторая включает в себя проведение выборочных исследований по прилету.