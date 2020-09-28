В Греции начинают работать карантинные гостиницы для иностранцев

В Греции начинают использовать карантинные отели для иностранцев, у которых коронавирус протекает без симптомов, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.
«Правительство использует карантинные гостиницы для размещения с оказанием необходимой медицинской помощи граждан, в основном иностранцев, инфицированных вирусом, у которых отсутствуют симптомы заболевания, но которые находятся в больницах. Уже сегодня начинается перевод первых из них в такой отель. Это в считанные дни освободит много коек для зараженных COVID-19», — сказал он.
Таким образом, по его словам, медучреждения будут разгружены, а распространение вируса в обществе — ограничено.
Петсас отметил, что благодаря принимаемым мерам Греция в сравнении с другими европейскими странами с аналогичным числом жителей по-прежнему справляется с пандемией лучше — как по количеству случаев заболевания, так и по числу смертей.
«Однако это должна вести не к самоуспокоенности, а к бдительности», — считает чиновник. Он добавил, что в Греции значительно выросли количество случаев инфицирования и число людей на искусственной вентиляции легких, особенно в Аттике и, в частности, в центре Афин.(РИА Новости)