В Греции начинают работать карантинные гостиницы для иностранцев

«Правительство использует карантинные гостиницы для размещения с оказанием необходимой медицинской помощи граждан, в основном иностранцев, инфицированных вирусом, у которых отсутствуют симптомы заболевания, но которые находятся в больницах. Уже сегодня начинается перевод первых из них в такой отель. Это в считанные дни освободит много коек для зараженных COVID-19», — сказал он.