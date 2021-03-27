В ГПС прокомментировали информацию о продаже в Украине продуктов, закупленных для военнослужащих

26 марта в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о продаже на украинских рынках мясных консервов, якобы закупленных для продовольственного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы. Об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

«Официально заявляем, что данные материалы не соответствуют действительности и носят предвзятый характер. Закупка продовольственных товаров Государственной погранслужбой осуществляется в соответствии с действующими процедурами государственных закупок», — говорится в сообщении.

| 2021-03-27T12:21:45+04:00 27 марта 2021, 15:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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