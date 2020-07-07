В госпитале модульного типа МЧС установлены дезинфекционные туннели

В рамках борьбы с коронавирусом в Азербайджане «PACIFIC GROUP» продолжает производство и установку на различных объектах государственной важности дезинфекционных туннелей.

Как сообщает АПА, на этот раз дезинфекционная туннель PC-DEZOX установлена на шлюзах у входа и выхода из госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Эти туннели обеспечивают высокий уровень гигиены, способствуют уменьшению концентрации широко распространенных в мире вирусов и бактерий. В этих приборах используется жидкость, не содержащая химических примесей и не причиняющая никакого вреда здоровью, они предусмотрены для безопасной дезинфекции людей.

Отметим, в церемонии открытия госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС, состоявшейся 6 июля в Хатаинском районе Баку, приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Госпиталь состоит из 10 корпусов, в нем созданы все условия для приема 800 больных.