Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% те страны, которые ввели антироссийские санкции. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В данном случае речь идет о США, Японии, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Канаде, уточнил парламентарий.

По его мнению, США сами создали условия, чтобы государства, нацеленные на равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали с Российской Федерацией «новую большую восьмерку».

Спикер Госдумы отметил, что за первый квартал текущего года в США зарегистрировано падение валового внутреннего продукта на 1,5%, а инфляция достигла максимального уровня с декабря 1981 года, увеличившись до 8,6%.

Политик уверен, что разрыв Соединенными Штатами и их союзниками существующих экономических отношений стал причиной формирования новых точек роста в мире.

«Проседая» в экономическом плане, США продолжают создавать напряженность в мире. Делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других. А это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире», — подытожил Володин.