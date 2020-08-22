В Госдуме захотели предоставлять семьям с пятью детьми автомобили

В Госдуме захотели предоставлять семьям с пятью детьми автомобили российского производства. Соответствующее письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова направил депутат Иван Сухарев, пишет RT.

Он подчеркнул, что поддержка семей — это одна из приоритетных задач государства. Одна из очевидных нужд такой социальной категории — транспортное средство, денег на покупку которого хватает далеко не у всех.

«Просим Вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребенка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счет федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет», — говорится в письме.

Ранее Сухарев выступил с инициативой увеличить число дней отпуска в году для многодетных родителей. Согласно инициативе, сотрудники с тремя и более несовершеннолетними детьми получат право на 35 дней оплачиваемого отпуска в год.