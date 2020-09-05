В Госдуме назвали обвинения Байдена в адрес России предлогом для агрессии

Обвинения России в попытках повлиять на выборы в США — это предлог для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, а также для кибератак на Россию, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что уверен в попытках России более других стран повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы. Он также пообещал «ответить» в случае победы.
«Обвинение России в посягательстве на суверенитет США — это предлог если не для развязывания Третьей мировой войны, то, как минимум, для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, это официальный предлог для кибератак на Россию, длянезаконного преследования российских граждан по всему миру», — сказала Панина РИА Новости.
Политик подчеркнула, что речь идет о действиях, которые уничтожают всю архитектуру международной безопасности и дестабилизируют мировую политику (ria.ru).