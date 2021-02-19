В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану

«В прошлом Россия и Китай во время переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий играли конструктивную роль, поскольку не были заинтересованы в том, чтобы Иран получил ядерное оружие, не были заинтересованы в конфликте в регионе», — сказал представитель Госдепа.