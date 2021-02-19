В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану

США рассчитывают, что общие интересы позволят работать с Россией и Китаем по иранскому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Ранее Вашингтон заявил о заинтересованности в переговорах с Тегераном под эгидой ЕС и с участием «шестерки» международных посредников, включая Москву и Пекин.
«В прошлом Россия и Китай во время переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий играли конструктивную роль, поскольку не были заинтересованы в том, чтобы Иран получил ядерное оружие, не были заинтересованы в конфликте в регионе», — сказал представитель Госдепа.
Он добавил, что, те же самые интересы, вероятно, сохранились и несмотря на серьезные разногласия, можно работать с российской и китайской сторонами.(РИА Новости)