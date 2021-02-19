В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану

США рассчитывают, что общие интересы позволят работать с Россией и Китаем по иранскому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Ранее Вашингтон заявил о заинтересованности в переговорах с Тегераном под эгидой ЕС и с участием «шестерки» международных посредников, включая Москву и Пекин.

«В прошлом Россия и Китай во время переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий играли конструктивную роль, поскольку не были заинтересованы в том, чтобы Иран получил ядерное оружие, не были заинтересованы в конфликте в регионе», — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что, те же самые интересы, вероятно, сохранились и несмотря на серьезные разногласия, можно работать с российской и китайской сторонами.(РИА Новости)
| 2021-02-19T09:24:20+04:00 19 февраля 2021, 11:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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