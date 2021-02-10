В Госдепе заявили, что позиция США по С-400 в Турции не изменилась

Соединенные Штаты сохранили позицию по приобретению Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, невзирая на новые инициативы Анкары в этой области. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Наша политика в отношении С-400 не изменилась», — подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

«Российские [системы] С-400 не совместимы с [военной] техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», — заявил Прайс.(ТАСС)

| 2021-02-10T23:08:36+04:00 11 февраля 2021, 00:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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