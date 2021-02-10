В Госдепе заявили, что позиция США по С-400 в Турции не изменилась

Соединенные Штаты сохранили позицию по приобретению Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, невзирая на новые инициативы Анкары в этой области. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Наша политика в отношении С-400 не изменилась», — подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

«Российские [системы] С-400 не совместимы с [военной] техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», — заявил Прайс.(ТАСС)