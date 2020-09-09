В Госдепе США сомневаются, вернется ли цена на нефть к прежним показателям после пандемии

Цена на нефть после окончания пандемии нового коронавируса может не вернуться к тем показателям, которые были до начала экономического спада в мире. Такое мнение высказал в среду помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая на видеосеминаре, организованном вашингтонским Институтом Брукингса.

«Я думаю, что эта ситуация (с низкими ценами на нефть — прим. ТАСС) будет сохраняться, потому что <…> в определенный момент пандемия коронавируса, надеюсь, закончится, и мы возьмем все под контроль, но изменятся ли наши привычки? Вернемся ли мы к $60 или $100 за баррель — этого я не знаю», — заявил он.

По словам Шенкера, падение цен на нефть серьезно ударило по нефтедобывающим странам Ближнего Востока. «Этим государствам действительно стоит задуматься о диверсификации», — убежден американский дипломат. «Я думаю, что, конечно, цена в $40 за баррель в сочетании с экономическим спадом, вызванным коронавирусом, действительно привела к остановке многих планов диверсификации, потому что для этого требуются деньги», — добавил также он.(ТАСС)