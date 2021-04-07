В Госдепе сообщили, что решение о будущем участия США в ДОН пока не принято

Власти США пока не приняли решение о возвращении в Договор по открытому небу (ДОН) и обсуждают это со своими союзниками и партнерами. Об этом сообщили ТАСС в среду в Госдепартаменте.

«Никакого решения о будущем участия США в ДОН пока не принято», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, «США активно рассматривают вопросы, связанные с договором», консультируются при этом со своими союзниками и партнерами. «Продолжающееся несоблюдение Россией договора — один из относящихся [к данной теме] факторов. По мере продолжения данного процесса мы призываем Россию предпринять шаги, чтобы вернуться к соблюдению соглашения», — заявили в Госдепе.

В Госдепе добавили, что США активно проводят обзор вопросов, связанных с Договором по открытому небу, консультируются с союзниками и партнерами.

Притом США считают, что РФ нарушает ДОН, призывают Москву вернуться к соблюдению соглашения, отметили в Госдепе.