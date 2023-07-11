Во вторник, 11 июля, в Боснии и Герцеговине захоронят останки еще тридцати идентифицированных жертв геноцида в Сребренице.

По случаю 28-й годовщины трагических событий в Мемориальном центре Сребреницы состоится поминальная церемония.

Самым молодым из жертв геноцида, который будет предан во вторник земле, является Эльвир Салчинович. На момент гибели ему было всего 15 лет. Самый старший — Незир Муминови, был убит в возрасте 65 лет.

В числе тех, чьи останки в нынешнем году будут преданы земле: Эсад Дзанич, Бекир Музич, Сакиб Гаралевич, Химзо Мухич, Хасиб Ибрагимович, Реджо Яхич, Рифет Табакович, Идриз Мехиновч, Муджо Эсмич, Сабан Ибрич, Сенид Ходзич, Семир Джозич, Сабид Ибрагимович и др.

Сербы позволили женщинам и детям добраться до района, контролируемого боснийскими военными. Не менее 8 372 боснийских мужчин погибли в лесных массивах, на фабриках и в складских помещениях. Тела убитых боснийцев были погребены в массовых захоронениях. До сегодняшнего дня на мемориальном кладбище в Поточари была захоронена 6721 жертва геноцида. Сегодня это число возрастет до 6751.

Геноцид в Сребренице считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны.

Ежегодно 11 июля останки жертв геноцида после процедуры идентификации личности предаются земле на кладбище в городе Поточари. В нынешнем году будут перезахоронены останки еще 19 боснийцев, сообщили в боснийском Институте по пропавшим без вести.

СБ ООН в апреле 1993 года объявил Сребреницу зоной безопасности.

Однако это не предотвратило массовой резни. Город был захвачен 11 июля 1995 года армией боснийских сербов во главе с Ратко Младичем, приговоренным впоследствии Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

Мирные боснийцы пытались найти защиту у нидерландских миротворцев из ООН, но последние сдали их сербам. (Агентство Анадолу)