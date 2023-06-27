В Германии зафиксированы рекордные показатели в области иммиграции. Как сообщило во вторник, 27 июня, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, за 2022 год в страну въехали для проживания 2 666 000 человек. За тот же период Германию покинули 1 204 000 жителей.

Таким образом, разница между прибывшими и убывшими из страны за отчетный период составила почти 1,5 млн человек. Это более чем в четыре раза выше показателя 2021 года, когда число иммигрантов превысило в Германии число эмигрантов на 329 000 человек, и самый высокий уровень со времени начала ведения подобной статистики в 1950 году.

В 2021 году, по данным Федерального статистического ведомства, в Германию въехали для проживания 1 323 000 человек и 994 000 человек покинули страну.

Отмечается, что скачок показателей в сфере иммиграции связан, прежде всего, с притоком ищущих защиты от войны украинцев. В 2022 году в ФРГ было зафиксировано 1,1 млн граждан, прибывших из этой страны, и 138 000 украинцев покинули Германию. Пик притока украинцев пришелся на период с марта по май 2022 года. Между тем начиная с августа число въехавших из Украины в ФРГ постоянно падало.

В тот же период выросли показатели, отражающие разницу между числом прибывших в Германию и покинувших ФРГ сирийцев: плюс в 68 000 человек в 2022 году против 41 000 в 2021 году. То же касается Афганистана (2022: плюс в 55 000, 2021: 31 000) и Турции (2022: плюс в 49 000, 2021: 19 000). Такое развитие эксперты объясняют ростом числа беженцев и просителей политического убежища. (DW)