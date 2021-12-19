Экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе задержали в Берлине.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи».

Каландадзе возглавлял Генштаб Грузии с 8 октября до 11 ноября 2012 года, его назначил Михаил Саакашвили, который тогда был президентом страны.

«Бывший начальник Генштаба Каландадзе задержан в Германии. Его задержали в Берлине по запросу властей Грузии», — информирует телекомпания.

Мотив задержания пока не известен, однако против Каландадзе на родине в 2012 году было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении служебных полномочий. Сам Каландадзе в последние годы работает на Украине. Вместе с небольшой группой грузинских военных он приехал на Украину летом 2014 года.